Kto skutočne škodí developerskemu projektu Lorinčík Háje

Pred rokom som vypovedal na polícii kvôli poškodzovaniu "dobrého mena" jedného košického developerského projektu. Hoci bolo mnoho subjektov, ktorí danému projektu škodili, trestné oznámenie bolo iba na mňa. Poďme si ich pripomenúť

Kto teda skutočne škodil projektu Lorinčík Háje "šírením skreslených neúplných a nepravdivých informácií"?

Subjektov, ktoré sa daného konania dopustili bolo viac. V prípade ak na niekoho zabudnem, može sa prihlásiť, či už mne alebo na polícii. Menovite som si všimol ale tieto subjekty.

Unicredit- financujúca banka

Prispievajúci vo FB skupine Lorinčík Háje komunita

Odosielateľ mailov z adresy info@cerei.sk ( podpisoval sa ako "projektový tím, alebo ako jeden z konateľov)

Angelika Č. aj s "klientami"

1. Unicredit

Túto informáciu ste mohli nájsť na ich stránke ešte v polovici roku 2019

Niekto buď nevie počítať alebo stratil pojem o rokoch. Ale stále sa akosi cíti kompetentný spravovať Vaše peniaze....

Počet bytov 83 zahrňuje byty v 1A a 1B fáze. Vzhľadom na to, že 1B fáza bola skolaudovaná koncom septembra 2019 a termín na odstránenie nedorobkov bol stanovený do 12/2020 projekt za dokončený môžeme považovať najskôr v roku 2020. Sám som banku na danú "nezrovnalosť" upozorňoval ešte v polovici roku 2019, avšak nereagovali. Či to bolo kvôli tomu, že si mysleli že rok 2018 nasleduje až po roku 2019, alebo si mysleli, že okrem mňa si to nikto nevšimne, netuším. Danú informáciu stiahli až na pokyn úrad pre dohľad nad finančným trhom. Ak ste sa teda zamýšlali načo máme daný úrad, tak napr. na to, aby pomáhal bankám prekonávať (najmä Unicreditu) úskalia letopočtu.

2. Prispievajúci vo FB skupine Lorinčík Háje komunita

Mokrý sen podávateľa trestného oznámenia bol ten, že jediný kto "škodil dobré meno" budem ja. Hoci to bola lož, a preukázateľne existovalo viacero osôb, ktoré sa vyjadrovalo o danom projekte negatívne, podávateľ si pomohol úžasnou formulkou, kde tvrdil že som vystupoval pod falošnými identitami.

Tie pochopiteľne odmietol špecifikovať, lebo ak by tak urobil, zistil by 2 veci.

Tie identity nie sú falošné ale profily na FB sú reálne a mimochodom korešpondujú aj s "čerstvými" vlastníkmi nehnuteľnosti v danom developerskom projekte- jeho susedmi Nie som to ja.

Ak by to ale urobil, to by nemohol potom podať trestné oznámenie iba na mňa... Či bol podávateľ idiot alebo podvodník neviem posúdiť. Skúste si urobiť názor sami.

TOP 3 tvrdení, ktoré ale isto nepoškodzovali dobré meno, neboli skreslené a isto 100% PRAUDA.

3. miesto: tak trocha urážanie

Niet nad spätnú väzbu

2. miesto: "Uniknutá" fotka ešte neskolaudovaného objektu.

Ak toto nie je skresľujúca informácia tak potom už neviem čo.

Tu by ma zaujímalo, či developer dovolil autorovi zverejniť túto fotku. Povedal by som že nie :)

1. miesto- Moja najobľúbenejšia. Developer sa stratí aj s peniazmi. Mirko, a s koľkými € sa teda stratil?

Nie je to síce pravda, ale mohla by byť...?

3. Odosielateľ mailov z adresy info@cerei.sk ( podpisoval sa ako "projektový tím, alebo ako jeden z konateľov)

V jednom zo svojich predošlých blogov som spomínal, ako mi s niekoľkomesačnou pravidelnosťou chodili maily z adresy info@cerei.sk o meškaniach vo výstavbe. Vyšetrujúcemu policajtovi som dané maily ukázal a možno aj preto ma napokon nezatkol. Bolo to asi tým, že vedel čítať s porozumením. Čo by za takých ľudí dal napr. Unicredit...

Maily vyzerali napr takto:

Takto vyzerá klamlivý obsah

Ak teda dostanete mail z danej adresy, asi ho pre svoje vlastné dobro ignorujte. Inak budete musieť jeho obsah vysvetlovať polícii tak ako ja....

4. Angelika a "klienti"

Keď som očakával zo strany developera súčinnosť pri zrealizovaní kúpy nehnuteľnosti, dostal som od Angeliky takýto mail.

Škoda, že o danom inzeráte vedela len Angelika a klienti

Ja som o žiadnom takom inzeráte nevedel, preto som chcel daný inzerát vidieť, aby sa to vysvetlilo. Prípadne zistiť, kto takéto informáciu o mne šíril, resp. rovno kontaktovať "inzerenta". Avšak nikdy som daný inzerát nevidel a ani som sa nedozvedel meno "dobrodinca". Poučením pre Vás môže byť aspoň fakt, že aj Vám sa može po skolaudovaní stať, že niekto o Vás bude šíriť, že sa vašu budúcu nehnuteľnosť pokúšate predať a Angelika ho bude poctivo kryť. Milé od nej však?

Najsmutnejšie na celej veci je ale fakt, že zmluva Vám ani nezakazovala prevod práv na inú osobu. Potrebovali ste ale na to súhlas konateľa. Ale to sa opäť budeme vracať k čítaniu s porozumením a žalostnému nedostatku ľudí, ktorí by touto schopnosťou ovplývali.

Veď posúďte sami: formulácia v podpísanej zmluve:

"Budúci kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy, alebo zo vzťahov založených alebo vzniknutých na základe tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu budúceho predávajúceho."

Takže ak by som čisto teoreticky aj daný inzerát mal zverejnený, nič by som neporušil. Musel by sa totiž nájsť aspoň 1 záujemca a musel by som sa s ním dohodnúť. Avšak jediný kto ma v súvislosti s "existenciou" daného inzerátu kontaktoval bola Angelika. Vzhľadom na to, že sa ale daný inzerát nikdy nenašiel, nedá sa vylúčiť, že existoval iba v niekoho hlave...

Zhrnutie

Nič nie je dokonalé a bez chyby. Podobne platí, že ani susedov si človek nevyberá. Je ale užitočné o nich niečo vedieť. Ak by ste mali mať za susedov ľudí, ktorý sa Vás na základe klamstiev budú snažiť dostať do basy, treba byť maximálne opatrný.

Na druhej strane Vás ale môžem upokojiť; ak sa (z)lorinčíkovcom nepodarí dostať Vás do basy, susedami asi aj tak nebudete, lebo nehnuteľnosť Vám jednoducho odmietnu predať. Najlepšie, čo sa Vám potom može stať je, že sa Vám vráti záloha naspäť a pri obrovskej troche štastia môžno i niečo "navyše" čo použijete na úhradu právnika, ktorého by ste nemuseli ani zapojiť, ak by si právnik developera aspoň zhruba poznal ústavu a vedel, že svedkov si človek vymýšlať nemá. ( Doktor Paľko pozdravujem. Alma mater Sládkovičovo?)

Mimochodom doktor Paľko i Angelika v danom objekte už nehnuteľnosť majú. Brali by ste ich za susedov? :) Ak k nim budete milý, možno sa Vás v spolupráci s inými "dobrými susedmi" nepokúsia dostať do basy.