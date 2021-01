Praktiky košickej chobotnice časť druhá- Keď je udavačstvo eufenizmom

V jednom z predošlých blogov som spomínal,že som čelil vykonštruovanému trestnému oznámeniu, ktoré na mňa podal developer pravdepodobne kvôli tomu, aby ma zastrašil. Napriek tomu,že bolo zjavne vykonštruované,našli sa "svedkovia".

Dôvod podania trestného oznámenia bolo, že som "skreslenými, neúplnými a nepravdivými informáciami zverejnenými na FB poškodzoval povesť a meno spoločnosti."

Vyšetrovaním sa ale zistilo, že dané informácie som nezverejňoval ja, ale niekto iný ,napr. aj samotný svedok, ktorý mal dosvedčiť, moje "previnenie". Či bol developer natoľko hlúpy, že si ma s niekým pomýlil, alebo sa len vyžíva v zastrašovaní nevinného človeka, ktorého už v minulosti pripravil o peniaze, posúdiť neviem. Viem ale, ako som dokázal svoju nevinu a posúdťe sami, či dané tvrdenia "svedka" a iných skutočne nepoškodzujú meno spoločnosti

Výroky "svedka"

Nemám vedomosť o tom, že by to v takejto forme bolo aj skolaudované. Uniká mi teda zmysel tohoto príspevku. Pre porovnanie aj mäso, kým nie je úplne tepelne spracované, vábne spravidla nevyzerá..

Vzhladom na to,že príspevok "takého" typu bol iba 1, je otázna jeho výpovedná hodnota. Pre potreby štatistiky, sa využíva spravidla dvojciferný počet pozorovaní. Nie je známe či autor má vôbec maturitu, takže nemožno od neho žiadať relevantné pozorovania

Berúc do úvahy, že toto tvrdenie nebolo predmetom trestného oznámenia, ani žaloby, je možné, že ak o developerovi napíšete, že robí samé výhovorky a klamstvá, tak to vezme ako pochvalu :)

Keď je developer absolútne nezodpovedný a zákazníkov ťahaju za nos, ako to, že mu napokon ten byt predali? Asi preto, lebo ich na rozdiel odo mňa kritizoval "dostatočne"?

Zhrnutie vyjadrení "svedka"

Developer stavia krivý múr, s 2 stavbármi a 2 väzňami. Pri komunikácií používa samé výhovorky a klamstvá. Okrem toho je absolútne nezodpovedný a zákazníkov ťahá za nos.

Na smolu developera, žiadne z týchto tvrdení nie je moje, ale svedka, ktorý mal svedčiť v ich prospech v rámci podaného trestného oznámenia.

Ako veľmi musíte byť "zaostalý" aby ste si ako svedka zvolili túto osobu?

Iné kritické výroky

Vlhkosť:

Pozitívom je, že zvlhčovač vzduchu už kupovať nemusíte.

Na základe fotiek a výzvy si jeden nemenovaný budúci vlastník vykonal obhliadku a po zistení "zatekania" odstúpil od zmluvy. Napriek tomu, že nie som autorom danej fotografie, s nevôľou som sa dočítal, že vraj ja odhováram od kúpy nehnuteľnosti...

Najzávažnejšie obvinenie: Developer sa stratí aj s peniazmi

Na smolu developera nie som ani autorom vyjadrenia, že sa stratí developer aj s peniazmi. Ale ani tento výrok, nebol považovaný za "problémový". Je možné, že to teda developer skutočne plánuje?

Tak čo Tomáš a Miro, nechcete sa priznať? Pamätajte, že priznanie je poľahčujúca okolnosť....

Skutočne skreslené a nepravdivé informácie- Ich zdroj je odhalený

Poznáte príslovie zlodej kričí chyťte zlodeja? Tak v tomto prípade sa to potvrdilo. Najväčším a zároveň aj najspoľahlivejším zdrojom nepravdivých a skreslených informácií bol samotný developer a to hovoríme len o termíne dokončenia 1B fázy! Veď porovnajte sami:

Tvrdenie

Podľa zmluvy mi mal byť byt odovzdaný najneskôr 28.02.2018.

tvrdenie

Daný termín sa nestihol a ani 5 ďalších termínov, ktoré developer stanovil mailom. Po piatom nestihnutom termíne, sa developer "vzdal" a povedal, že NEVIE kedy odovzdá byt.

asi najpravdivejšie slovo z celého mailu je slovo nevieme.

Síce viaceré kroky nevedia ovplyvniť, ale jediný na koho bola podaná žaloba som bol ja. "Logické"...

Aktuálny stav

Je rok 2021 a byt mi nebol odovzdaný doteraz, napriek tomu, že je už viac než rok skolaudovaný. Developer miesto odovzdania nehnuteľnosti zmluvnej strane (mne) radšej angažuje súdy a políciu. Ak by bol developer pri podpise zmluvy úprimný a povedal v roku 2016, keď som mu zasielal zálohu, že mi byt neodovzdá ani do konca roka 2020, nikdy by som mu zálohu 11 400 neposlal. Ale ako už písal jeho "svedok" , developer komunikuje samé "výhovorky a klamstvá" a zákazníkov ťahajú za nos. Škoda, že v roku 2016 som tieto informácie ešte nemal...

Je teda informácia, že mi byt bude odovzdaný najneskôr vo februári 2018 skreslená, nepravdivá alebo neúplná? Posúdenie nechám na Vás.