Je Gedeon skutočne väčší problém ako Unicredit a jeho developerský projekt?

Už viac než rok a pol je finančný poradca Dávid Gedeon vo väzbe. Dôvod pre ktorý sa do väzby dostal bol o.i. aj fakt, že investoval do projektov bez šance dosiahnutia relevantného výnosu. Nepríde Vám to povedomé?

1. Porovnanie "sľubov"

Gedeon

priznal, že zverené prostriedky sľuboval zhodnotiť 5 percentami mesačne, tj. 60 percentami ročne. Dané zhodnotenie sa postupom času ukázalo ako nereálne.

Unicredit

tvrdil na svojej stránke, že v 1. kvartáli 2018 bude dokončených 83 bytov. Realita: Je rok 2021 a 83 dokončených bytov nenájdeme doteraz.

niet nad poctivú analýzu realizovateľnosti projektu....

2. "Sponzorstvo"

Gedeon

bol vnímaný ako štedrý mecenáš a záchrancu futbalu v meste Bardejov,kde sa.stal hlavným sponzorom a generálnym riaditeľom klubu Partizán Bardejov.

Unicredit

dokonca prevádzkuje vlastnú nadáciu, cez ktorú podporuje štúdium, výskum a rôzne neziskové projekty. V podpore neziskových projektov vyniká hlavne jej developerský projekt Lorinčík Háje, kde pri takmer 2 miliónoch akumulovaných stratách o zisku nemôžeme hovoriť ani len v náznakoch.

skutočne neziskový projekt

3. PR aktivity:

Gedeon

Na svadbe mu zaspievala Dara Rolinc.

keď ide karta

Unicredit

Svojmu neziskovému projektu doprial "hviezdne" zastúpenie pri otváraní ďalšej fázy predaja. Trojica známych hercov Latinák, Hajdu a Jakab. Bola o tom nakrútená aj reportáž. Z čoho boli zaplatená učasť daných hercov nie je známe, zo ziskov spoločnosti to ale asi nebolo.

niet pochýb, kto je štedrejši

Zdroj: https://www.tvkosice.sk/video/5f61e694f27c5cbb5a905b59

4. Škoda

Gedeon

Podľa obvinenia mal minimálne 900 klientom spôsobiť škodu najmenej 7,6 mil. Eur. To vychádza v priemere 8 500 Eur na 1 klienta

Unicredit

Škoda vzniknutá mne atakuje približne 50 000 Eur. Za to by možno niekto zabíjal.

Škoda vzniknutá pôvodnému generálnemu dodávateľovi sa ráta v státisícoch Eur. Dodávateľ skončil v konkurze.

5. Trest

Gedeon

Je aktuálne skoro rok a pol vo väzbe.

Unicredit

Stiahnutie nepravdivej informácie zo stránky. To dozorujúcej inštitúcii stačí. Nestačilo by teda aj v prípade Gedeona čestné prehlásenie, že už v danej oblasti podnikať nebude?

6. A čo ďalej?

Gedeon

V týchto dňoch sa rozhoduje o predĺžení väzby. Či mu bude väzba predĺžená, alebo nie, ako finančný poradca pravdepodobne skončil a nikto mu už peniaze nezverí. Nemám vedomosť o nikom z poškodených, ktorí musel čeliť žalobe či trestnému oznámeniu zo strany Gedeona.

Unicredit

Nič. Biznis ide ďalej. Ale developer cítil, že jeho "povesť" je tak dotknutá, že musel podávať na svojich zmluvných partnerov neodkladné opatrenie, lebo škodili jeho "dobrému menu". Pri pôvodnom generálnom dodávateľovi to bolo úspešné, a daný dodávateľ o pár mesiacov skončil v konkurze. Je teda nespochybniteľné, že na developera isto ani v týchto dňoch nepovie krivé slovo.

A čo ja? Neodkladné opatrenie na škodenie dobrého mena bolo zamietnuté, nakoľko som písal iba pravdu a opisoval vlastnú skúsenosť čo je v podstate moje ústavné právo. Nakoľko ale Unicredit pravdepodobne neinvestoval do vzdelania "právnickej kancelárie" zastupujúcej developera, tak mu danú informáciu musel ozrejmiť až súd. Trestné oznámenie bolo zamietnuté podobne, nakoľko zjednodušene nedávalo zmysel.O jeho kvalite som sa vyjadril v tomto blogu:

https://suby.blog.sme.sk/c/549785/ked-na-vas-developer-lorincik-haje-poda-trestne-oznamenie-resp-o-3-faktoch.html

Naďalej teda čakám na súdne pojednávanie, kde sa rozhodne o umožnení kúpy nehnuteľnosti... Žaloba bola podaná skoro pred rokom, termín nebol doteraz vytýčený.

7. Záver resp. ponaučenie

Je zaujímavé, že niekto, kto spôsobí v priemere rádovo tisícové škody jednotlivým klientom strávil do dnešného dňa 1,5 roka vo väzbe, a niekto, kto s "požehnaním" finančnej inštitúcie pýšiacej sa dodržiavaním nejakej etiky sposobí státisícové škody má možno najväčšie starosti za uplynulé mesiace v tom, akých hercov pozvať na ďaľšiu "party"....