Prečo by mal Unicredit prísť o licenciu

Posledné roky čelili veľkej kritike "nebankovky", ktoré ,zjednodušene povedané, "podvádzali" ľudí. Automaticky sa teda predpokladá, že "bankové" inštitúcie konajú v súlade so všetkými pravidlami. Naneštastie tomu tak nie je....

Chyba

Pred 5 rokmi som začal riešiť svoje budúce bývanie. Spomedzi možností v Košiciach som si vybral developerský projekt, ktorého financujúcou inštitúciou bola moja „domovská“ banka Unicredit.

Termín odovzdania danej nehnuteľnosti, ktorý mi deklaroval developer, mi síce prišiel v roku 2016 neskorý ( február 2018), no na druhej strane, presne taký istý termín deklarovala aj Unicredit na svojej internetovej stránke v rámci developerských projektov, čim dodala danému projektu dôveryhodnosť, nakoľko ak by sa dané termíny nezhodovali, resp. ak by daný projekt ani nebol na stránke uverejnený,nikdy by som s developerom nepodpísal zmluvu o budúcej zmluve a neodoslal zálohu 11 400 €.

niet nad poctivú analýzu realizovateľnosti projektu....

Daný termín nebol dodržaný, opakovane sme boli informovaní, že sa to o „pár“ mesiacov oddiali, až v v polovici roku 2019 sa developer vyjadril, že NEVIE kedy budú dané nehnuteľnosti odovzdané budúcim vlastníkom, ale ani za to nenesie žiadnu zodpovednosť a to bol aj dôvod pre ktorý bola banka kontaktovaná priamo, KEDY budú dané byty odovzdané,nakoľko informácia, ktorú mala naďalej zverejnenú na stránke už nebola pravdivá a chcel som vedieť, či vôbec niekedy tam budem bývať,alebo či aspoň uvidím spať svoju zálohu....

Okrem toho, Unicredit neposkytuje úvery s dĺžkou splatnosti na „neviem“ rokov tak som predpokladal, že to bude aj v ich záujme, dostať dané peniaze čo najskôr, nakoľko to financovali...

Tak kedy?

Banka na moju otázku vôbec nereagovala, a na svojej webstránke naďalej trvala na tom, že byty budú odovzdané v 1. kvartáli roku 2018, je na mieste možné preverenie hypotézy, či si náhodou v Unicredite nemyslia, že rok 2018 nasleduje po roku 2019.

Nakoľko Unicredit „onemel“ tak som sa obrátil na dohľad NBS, kde som podal podnet na zverejňovanie klamlivých informácií, nakoľko ak v lete 2019 nedisponujete relevantnou informáciou, kedy Vám bude niečo odovzdané, je pravdepodobné, že sa to asi nestihne do prvého kvartálu 2018...

Dohľad daný podnet preveril, potvrdil porušenie a Unicredit vymazal daný projekt zo zoznamu svojich developerských projektov.Tým pádom sa vlastne celá situácia „vyriešila“. Nemôžete „asi“ namietať dôveryhodnosť informácie, ktorá už medzičasom nie je zverejnená.

Koncom septembra 2019 bol daný projekt „skolaudovaný“ a už som chcel zrealizovať len kúpu bytu a na všetky predchádzajúce veci zabudnúť. Nanešťastie, nedalo sa.

Skrátka nepredám!

Začali sa totiž diať zvláštne veci. Developer mi začal robiť obštrukcie pri kúpe nehnuteľnosti a popritom Unicredit ma opakovane kontaktoval s ponukou na spotrebný úver ku už splácanému hypotekárnemu úveru, nakoľko daným hypotekárny úverom som financoval kúpu nehnuteľnosti. Keď som sa pýtal, že akú, nevedeli mi odpovedať ( vraj ja už viem...)

Tak som teda požiadal o hypotekárny úver Unicredit- ten ktorý som už „mal“ (hoci som pôvodne mal preschválený hypoúver v inej banke,avšak nebolo to možné zrealizovať).

A ako to dopadlo?

Keď žiadate o hypotéku v Unicredite...

A aké bolo riešenie developera?

Podal na mňa, trestné oznámenie a neodkladné opatrenie aj so žalobou. Kvalita daných podaní som sa venoval s 2 osobitných blogoch (bude aj tretí) Ak teda poviem, že zložením zálohy na developerský projekt Unicreditu, sa skôr ako k samotnému bývaniu, dostanete na políciu, je to realita. Unicredit som pochopiteľne upovedomil o spôsobe "riešenia" developera. Nereagovali, asi je to u nich štandard. Predsa len, je to talianska banka...

Mimochodom, ako sa vidí Unicredit?

"papier" znesie veľa

Prečo som teda musel ich obchodného partnera zažalovať, a prečo som musel strpieť pokusy o zastrašovanie či šikanu z jeho strany ostáva pre mňa záhadou. Každopádne, aj tak som dopadol lepšie, ako bývalý hlavný dodávateľ celého projektu, firma Luccass. Tá už totiž "nie je". Je v konkurze.

Skvelý dohľad nad etikou obchodných partnerov...

Zhrnutie resp. 5 dôvodov, prečo sa Unicreditu oplatí vyhnúť

1. Nepravdivé informovanie o ukončení developerského projektu a následná (ne)reakcia.

Je ťažké predikovať, kedy bude niečo dokončení, nakoľko ide o vplyv mnohých faktorov. Ak ale, je zrejmé že daná informácia je nepravdivá ( čo v polke 2019 bolo nespochybniteľné- nakoľko sa uvádzal 1. kvartál 2018), načo ju naďalej zverejňovali aj po upozornení? Nikto ich o to nežiadal o zverejenenie danej info a keď ju už zverejnili, prečo ju jednoducho neaktualizovali? Sú takí hlúpi, či len chceli podviesť čo najviac ľudí?

2. Nedostatočné preverenie developera

Cieľom banky je preverenie konateľov, či nekonajú v rozpore so zákonom alebo podpísanými dohodami. Alebo je cieľom banky požívať vklady klientov na podporu projektov spoločností, na ktoré potom ich klienti budú musieť podávať žaloby?

3. Zneužitie finančných prostriedkov

Peniaze boli prostredníctvom asistencie banky poslané na nejaký účel. Napriek tomu, že sa daný účel nenaplnil,o čom je banka informovaná banka odmieta vykonať spätný prevod.

4. Ignorancia reputačného rizika a podnecovanie k žalobe

Svoje prostriedky ste za asistencie banky odoslali "firme", ktorá porušuje podpísané zmluvy a výsledkom je, že sa na ňu podávajú žaloby. Normálna banka by s takému klientovi vypovedala úver.

Čo urobí Unicredit? Zmení číslo účtu, čím mu podnikne ďalšie možnosti, ako sa pokúsiť nenaplniť svoje podpísané záväzky. Keď ich človek na to upozorní, sú prekvapení a odporúčajú ho žalovať...

Počuli ste mimochodom o banke, ktorá odporučí zažalovať svojho obchodného partnera? Ja už áno.

5. Absolútny dilentatizmus

Ste v situácii, že zaplatíte zálohu za byt, ktorý Vám developer jednoducho odmietne predať, tým pádom po štvorročnom čakaní nemáte ani byt a ani zálohu.

Čo urobí Unicredit?

Bude Vás presviedčať, aby ste si zobrali spotrebný úver k hypotéke na daný byt, ktorý Vám developer odmieta predať. Lebo vy totiž v tom byte bývate a hypotéku už aj splácate. Vy o tom síce neviete, z toho čakania ste už zúfalý ale banka Vás o tom, že hypotéku už máte a ju dokonca aj splácate, bude presviedčať opakovane.

Možno by mohli robiť napr. na oddelení krádeží. Ak Vám niečo ukradnú, budú Vás presviedčať, že nič nezmizlo...

A prečo práve Unicredit?

Odpoveď nájdeme v "histórii" danej spoločnosti. Personálne prepojenia od jedného z prvých konateľov cez niekoľko firiem vedie až ku Oskárovi Világimu, členovi predstavenstva Poľnobanky- predchodca Unicreditu. Alebo existuje aj nejaká iná banka, ktorá by bola ochotná požičať milióny resp. udržiavať obchodný vzťah so spoločnosťou sídliacej v jedinej miestnosti s takýmto hospodárením a so žalobami na krku od svojich partnerov?

úspešný podnikateľský príbeh?

Alebo s takouto materskou spoločnosťou, s takýmto reprezentatívnym sídlom?

"Centrála"