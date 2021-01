Zvláštne praktiky (predstavy) košickej chobotnice časť prvá

V jednom z predchádzajúcich blogov som sa venoval trestnému oznámeniu, ktoré podal developer. Dnes si povieme niečo o žalobe, ktorá bola na mňa podaná a aj o jej brilantnom odkomunikovaní.

Vzhľadom na to, že developer naďalej "predáva" byty, nemohol som už ďalej mlčať a cítil som potrebu prehovoriť o tom, že nie každý, kto s developerom podpíše Zmluvu o budúcej zmluve a zaplatí mu zálohu 10% z kúpnej ceny, bude môcť po skolaudovaní daný byt aj odkúpiť.

Vo svojom neskrotnom optimizme som veril, že keď o tom budem hovoriť, tak developer sa uvedomí, že takto sa ku svojim klientom správať nemôže a byt mi predá. Nestalo sa tak, developer miesto toho aby reagoval na mojú na mňa podal trestné oznámenie, žalobu ako aj neodkladné opatrenie.

Hoci som developerovi poslal niekoľko výziev na umožnenie kúpy ešte v roku 2019, nikdy mi kúpu neumožnil. Akurát po poslednej výzve odoslanej v decembri 2019 inicioval osobné stretnutie v januári 2020.

Nerád hovorím o osobných stretnutiach v prípade ak z nich nie je k dispozícii audiovizuálny záznam (aspoň ja ho nemám) nakoľko to skončí s minimálne 2 verziami, avšak niekedy sa nedá nezareagovať.

Prečo teda bola na mňa podaná žaloba?

Verzia developera o tom, prečo na mňa podal žalobu a o osobnom stretnutí, kde reagoval na môj komentár na jeho FB stránke o zahájení predaja novej 3.fázy:

fakty vs. tvrdenia

Analýza vyjadrenia

1. ..."podala žalobu iba voči jedinej fyzickej osobe."

To má byť akože pochvala, že zažalovali iba jedného klienta? To je akoby povedali, že mohli sme ukradnúť aj 4 milióny, ale ukradli sme len 1 milión? Mimochodom išlo o klienta, ktorému viac než 4 roky zadržiavajú zálohu 11 400 Eur a doteraz mu odmietajú predať byt čím mu spôsobili škodu cca 50 000 €. Koľkí z Vás ste nedodržali zmluvu voči svojmu partnerovi, spôsobili mu desaťtisícové škody a keď Vám to ten partner vyčítal, tak ste ho ešte aj zažalovali? Záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu ste ale nikdy nenaplnili... Ak ste ale zažalovai "iba" jedného, robíte všetko "správne".

2. ..."Išlo o klienta, ktorý skreslenými, neúplnými a nepravdivými informáciami zverejnenými na FB poškodzuje povesť a meno spoločnosti."

Toto sa týkalo facebookovej stránky Lorinčík Háje smutná realita, ktorej som správcom. Daná stránka je voľne prístupná, a nielen developer ale aj hocikto iný má možnosť sa na nej vyjadriť. Pochopiteľne by dané informácie boli mnou odstránené/poopravené. Ak ale niekto radšej podá žalobu či trestné oznámenie ako civilizovane odkomunikovať výhrady, je to jeho voľba. Nemal som vedomosť o tom, žeby som tam zverejnil také informácie. Podobne takéto informácie nenašiel ani vyšetrujúci policajt, prokurátor ani súd.

3..."hrubým spôsobom porušili zmluvné podmienky, pretože včas neuhradili doplatok kúpnej ceny nehnuteľností

Porušenie zmluvných podmienok bolo v zmluve exaktne definované, avšak ku žiadnemu porušeniu nedošlo. Svedči o tom aj fakt, že developer do dnešného dňa neodoslal výpoveď zmluvy doporučenou poštou, tak ako to definoval v zmluve. A prečo ju doteraz neposlal? Lebo na výpoveď neexistoval dôvod. Zálohu 11 400 € si ale ponechal...

4..."nereagovali ani na doručené výzvy"

Mohol by som vedieť, koľko bolo tých výziev? 2,3,4 či 10?

Počas viac než 4 rokoch trvajúceho zmluvného vzťahu mi bola doručená len 1 výzva. Tá ale obsahovala nesprávne definovanú platobnú inštrukciu a to na sumu 102 600 €.

Bolo to totiž takto:

"Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet kúpy je splatná na účet budúceho predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy". (Zdroj: podpísaná ZoBZ)

Máte pocit že účet na výzve a v záhlaví zmluvy sú totožné?

Ja nie, financujúca banka tiež nie, ale odosielateľka výzvy, pani A.Č., áno! Danú výzvu doteraz neopravila, lebo ak by to opravila, mohlo by prísť k tomu najhoršiemu...byt by som mohol kúpiť.

účty sa líšia v prvom a poslednom štvorčíslí... SK77...9003 skutočne nie je to isté ako SK52...9038

Ako niekto môže byť taký hlúpy, že si pomýli platobnú inštrukciu na vyše 100 000 €? Alebo to bol úmysel?!

5. "konateľ spoločnosti v snahe o korektné ukončenie vzťahov klientom na osobnom stretnutí ponúkol dohodu. Žiadal klientov o podpis dohody o odstúpení od zmluvy a ponúkol vrátenie celej výšky zloženej zálohovej platby"

Ako som mohol podpísať dohodu o odstúpení od zmluvy, keď som "hrubým spôsobom porušili zmluvné podmienky, pretože včas neuhradili doplatok kúpnej ceny nehnuteľností".Ak som skutočne porušil zmluvu, ako som mohol podpisovať dohodu o jej odstúpení? Nehovoriac o tom, že na stretnutie ani neboli pozvané všetky zmluvné strany, čiže ani nebol reálny záujem zo strany developera uzavrieť akúkoľvek dohodu, resp. by ani nemohla byť platnou.

6. "Klienti ponuku odmietli, pretože chceli nielen vrátenie svojich zložených prostriedkov, ale aj ,,finančné odškodnenie“ v sume vyššej, ako bola zložená záloha".

"Klienti" predovšetkým chceli kúpiť byt, na ktorý skladali zálohu ešte v roku 2016 a čakajú naň skoro 5 rokov. To je aj dôvod prečo sa svojich práv budú domáhať na súde.

Po osobnom stretnutí bol ešte v januári odoslaný doporučenou poštou návrh na urovnanie právneho vzťahu.Zo strany developera ale neprišla ani za rok žiadna odpoveď obdobnou formou.

Z jeho strany to asi bolo považované za "vybavené". Ostane mu jednoducho byt a aj záloha 11 400 €. Aké jednoduché!

Čo sa ale nespomenulo?

Konateľ na osobnom stretnutí povedal, že mi ten byt NIKDY nepredá. Takto sa teda developer zachoval ku jednému z prvých jeho klientov, ktorý zložili zálohu ešte skôr, ako bola postavená čo i len 1 tehla... Potvrdilo sa teda aj to "biblické"; prví budú poslední a poslední prvými. Hoci ja asi ani "posledný" nemusím byť. V prípade prehratého súdu sa bytu nedočkám vôbec.

Prečo teda ale vôbec so mnou developer podpísal zmluvu o budúcej zmluve a prijal zálohu 11 400€ a doteraz ju nevrátil, ostáva záhadou. Najväčšou záhadou je pre mňa fakt, ako to že developer s takýmto hospodárením ešte neskrachoval. Alebo to len prehnal s daňovou optimalizáciou?

úspešný podnikateľský príbeh?

A čo vlastne obsahovala žaloba resp. čo bolo jej cieľom?

1. Zákaz sa vyjadrovať o danom projekte

Je mi to ľúto, ale vyjadriť môj názor je moje právo garantované ústavou. Najmä ak moje vyjadrenia vychádzajú z mojej vlastnej autentickej skúsenosti. V prípade, ak Vám takéto znenie ústavy nevyhovuje, mohli ste sa z toho rozkošného záhradného domčeka v Holandsku vybrať do iného štátu alebo aspoň iného mesta ako do Košíc...

Pre pripomenutie, materská spoločnosť developera sídli v tomto lukratívnom objekte spolu s ostatnými "investičnými fondami"

"Centrála"

Prípadne skontaktujte jedného zo svojich "susedov", myslím, že má menovca poslanca NR SR, možno "vybaví" aj zmenu ústavy ;-) A popritom zakážte aj spravodajstvo a napr. aj akékoľvek pridávanie recenzií.

2. Zaplatiť 500 Eur ako dodatočnú finančnú ujmu.

Pri všetkej úcte, myslím že 11 400 €, ktoré som Vám v podstate "daroval" a cca 40 000 € dodatočných finančných nákladov, ktoré by mi spôsobila kúpa inej, "náhradnej" nehnuteľnosti ( za 5 rokov totiž ceny 3 izbových bytov stúpli o cca takúto sumu) je pre mňa dostatočný finančný náklad. Ďalšie peniaze Vám už posielať nebudem, to radšej prispejem na nejaké dobročinné účely.

3. Zverejniť svoje ospravedlnenie v periodiku KOŠICE:DNES

Sú síce Vianoce, ale nie som si istý, či ja som ten čo by som sa mal za niečo ospravedlňovať, no skúsim.

Je mi ľúto, že som v roku 2016 uveril, že dokážete dokončiť mnou vybraný byt za 9 mesiacov tak ako ste sľubovali. Už aj tých 9 mesiacov mi prišlo pridlho, ak by som ale vedel, že sa bývania od Vás nedočkám ani po 4 rokoch, žiadnu zálohu by som Vám nikdy neposlal. A za tie 4 roky by som si to postavil svojpomocne, rýchlejšie, lacnejšie a pravdepodobne i kvalitnejšie.