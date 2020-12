Prvá obeť košickej chobotnice

V posledných dňoch sa stále viac a viac spomínajú obete koronavírusu. Vaše podnikanie ale nemusí ukončiť len koronavírus, ale aj košická "chobotnica". Proti nej ale žiadna vakcína vynájdená nebola, takže si na ňu musíme "zvyknúť"

V predchádzajúcom blogu o košickej chobotnici som popísal prepojenia developera s viacerými subjektami. Dané "partnerstvá" museli byť prinajmenšom pre niekoľkých z nich výhodné, inak by nepretrvávali až doteraz. Vzhľadom na to, že veci zvyknú byť v rovnováhe, ak niekto finančne profituje, na druhej strane je spravidla niekto, kto "dopláca". V tomto prípade je to pôvodný dodávateľ Luccass s.r.o., ktorý za to zaplatil svojou existenciou.

Kto je, resp. bola firma Luccass s.r.o.?

Podľa informácií na ich webstránke išlo o stavebnú firmu z Košíc. Medzi jej najznámejšie referencie v rámci Košíc patria Kunsthalle či autosalón Citroen&Hyundai. Podľa finstatu, išlo o spoločnosť s vyrovnaným hospodárením, ktorá na rozdiel od developera negenerovala pernamentne stratu.

hospodárenie spoločnosti sa začalo zhoršovať paralelne so začiatkom výstavby projektu (Zdroj: finstat)

Zvrat v dovtedajšom hospodárení sa dal spozorovať, až v roku 2017, kedy sa zhodou okolnosti rozbehla i výstavba developerskeho projektu Lorinčík Háje. Náhoda?

Vzhľadom na to, že sa nedarilo stíhať termíny, ktoré boli deklarované, developer informoval, že s danou spoločnosťou podpísal v septembri 2018 dohodu o ukončení stavebných prác.Nahradila ho spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Spoločnosti Lucass ostala z roku 2018 "pamiatka" trpkého hospodárskeho výsledku vo výške straty vyše 150 000 €, ktorý v podstate anuloval zisky posledných rokov...

O tom, že daná dohoda asi nebola "úplne dodržaná" zo strany developera, svedčí aj to, že Luccass bol nútený podať žalobu na developera, následkom čoho bolo zriadené záložné právo na 4 radové domy.

keď sa dodržujú dohody...

Nebol to ale ojedinelý prípad, kedy sa na developera podávala žaloba, hoci developer žije v domnení, že má dobré meno. Možno sa niekedy dozviem, koľko žalôb ešte môžete mať, aby ste mohli mať pocit, že máte dobré meno?

Rok 2019 dopadol pre spoločnosť Luccass ešte horšie. Stratu sa jej podarilo skoro zdvojnásobiť, atakovala hranicu - 300 000 €, pričom výnosy za rok 2019, boli len zlomkom výnosov predchádzajúcich rokov.

v roku 2019 dosiahli výnosy len 10% výnosov predchádzajúceho roka.

Otázkou ostáva, či pokles tržieb súvisí s poklesom stavebnej produkcie, alebo "len" s tým, že im "niekto" nezaplatil. Vzhľadom na to, že súd zriadil záložné práva v prospech Luccassa na 4 rozostavané rodinné domy, domnievam sa, že išlo o druhú možnosť.

A aký bol rok 2020 pre firmu Luccass?

Smutný. Je v konkurze.

toto bolo cieľom dohody?

Možno by bolo správne, ak by napr. Unicredit, financujúca banka poskytol preklenovací úver danej spoločnosti, nakoľko aj on danú situáciu spôsobil nesprávnym posúdením realizovateľnosti daného projektu v pôvodne zamýšlaných parametroch. To sa ale pravdepodobne nestalo.

A ako sa darí novému dodávateľovi?

Podľa informácií zo strany developera bola v októbri 2018 podpísaná zmluva s novým dodávateľom,ktorý sa medzičasom premenoval na COLAS. A už v roku 2019, spoločnosť dosiahla najhorší výsledok hospodárenia za posledných 9 rokov. Náhoda?

niekedy sú najlepšie obchody tie, ktoré sa ani nezrealizujú....

Či sa danému dodávateľovi podarí skutočne dokončiť druhú fázu, alebo sa bude hľadať ďaľší dodávateľ ukáže budúcnosť. V prípade ak by sa danému dodávateľovi podarilo zrealizovať aj tretiu fázu, nedá sa vylúčiť, že by mohla byť atakovaná aj strata 58 mil. €, ktorá dosiahol v roku 2010...

A kde sú vlastne peniaze?

Rok 2019 bol pravdepodobne osudným pre pôvodného dodávateľa firmu Luccass ( strata - 277 000 €). Nový dodávateľ COLAS dosiahol za rok 2019 najhorší výsledok za posledných 9 rokov ( strata skoro 10 mil. €). Dosiahol zisk aspoň developer? Nie. Jeho strata bola "stabilná" atakovala 0,5 mil. €)

úspešný podnikateľský príbeh? (Zdroj: finstat)

Vzhľadom na to, že obaja dodávatelia vykázali v roku 2019 najvyššie straty za posledné roky, a developer vykázal "pravidelnú" stratu v rozmedzí 0,4-0,5 mil €, z jeho existencie mohli profitovať jedine "chápadla", ktoré boli spomenuté v predchádzajúcom blogu.

Ak Vám teda developer bude dlhovať nejaké peniaze, je možné že Vám ich skutočne nebude môcť vrátiť, ako aj totiž sám spomenul, má finančné problémy, môžete sa teda obrátiť na niektoré z jeho "chápadiel". Je už teda na Vás, či sa obrátite na banku, magistrát, "klientov", advokáta, Rádio Košice či na Promiseo.

Nedá sa totiž vylúčiť, že ak nejaké peniaze dané "chápadlá" od developera obdržali, boli "Vaše".