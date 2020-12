5 "Nezrovnalostí" Developera Lorinčík Háje

Písal som už o zúfalej snahe developera, ktorý sa snaží prostredníctvom súdov a polície zastrašiť svojich zmluvných partnerov, ktorým spôsobil finančné škody. A pritom by stačilo tak málo;neklamať a dodržiavať (podpisané) dohody.

1. Nezrovnalosť: platobná inštrukcia pri sume 102 600 Eur.

Hovorí sa, že čím vyššia suma, tým si treba dať väčší pozor, aby platobná inštrukcia bola zadaná správne.

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet kúpy je splatná na účet budúceho predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. (Zdroj: podpísaná ZoBZ)

Máte pocit že účet na výzve a v záhlaví zmluvy sú totožné?

Ja nie, financujúca banka tiež nie, ale odosielateľka výzvy, pani A.Č., áno! Danú výzvu doteraz neopravila, lebo ak by to opravila, mohlo by prísť k tomu najhoršiemu...byt by som mohol kúpiť.

účty sa líšia v prvom a poslednom štvorčíslí... SK77...9003 skutočne nie je to isté ako SK52...9038

Tu treba poznamenať, že zmluva na ktorú sa odvoláva bola už 2x aktualizovaná. Na aktualizovaných verziách zmlúv už bolo rovnaké číslo ako na výzve. Ak by sa ale výzva odvolala na aktualizovanú verziu zmluvy,tak by už čísla učtov sedeli, a tak by som mohol kúpiť byt, čomu sa ale developer bráni. Ako aj na osobnom stretnutí povedal, byt mi NIKDY nepredá.

Prečo teda vôbec so mnou podpísal ZoBZ a prijal zálohu a doteraz ju nevrátil, ostáva záhadou....

2. Nezrovnalosť- "Timemanagement" a "kvalita"

V zmluve o ZoBZ bolo uvedené ukončenie stavebných prác 09/2017 a odovzdanie do 02/2018.

Realita?

V kolaudačnom rozhodnutí z 09/2019 (rok a pol po odovzdaní) bolo uvedené o.i. aj toto tvrdenie:

V jednotlivých bytoch nie sú dokončené pokládky nášľapných vrstiev podláh, obklady stien a podláh v jednotlivých miestnostiach kúpeľní, WC a kuchýň, nie je dokončená montáž a kompletizácia sanitárneho vybavenia stavieb, montáž zárubní s osadením dverí, inšrtalácia svietidiel. konečné povrchové úpravy stien, nie sú dokončené všetky vonkajšie terasy.

Nedorobky budú dokončené v lehote do 12/2020 ( skoro 3 roky po odovzdaní!)

A ako to videl developer v októbri 10/2019, čiže viac než rok do odstránenia nedorobkov?

vizionár

Názor niekoho komu sa splnil sen:

Dané tvrdenie teda o zle urobenom vývode na digestor je asi lož, lebo developer podľa slov svojej projektovej manažérky servis zabezpečujú okamžite. Alebo klame niekto iný? V prípade ak neklame developer ale vlastník, pôjde aj jeho developer zažalovaťť? Alebo iba mňa, ale aj za toto?

Možné vysvetlenie by mohlo byť,že fungujúci digestor k dokonalému bývaniu nepotrebujete. Najmä ak máte spolu kuchyňu s obývačkou, však?

3. Nezrovnalosť- Najkrajšie zážitky a spomienky

dokonalosť

Kto iný by sa k danej veci vedel vyjadriť viac, ako pôvodný dodávateľ, ktorý s daným projektom strávil možno najviac času. Išlo o firmu Lucass s.r.o., a niekedy čísla povedia viac ako slová.

do roku 2017 bola firma ziskova. A potom? Začala stavať Lorinčík Háje...

Do roku 2017 dosahovala daná firma zisk. v rokoch. Zhodou okolností v danom roku sa rozbehla aj výstavba projektu Lorinčík Háje a odvtedy už firma nebola nikdy v zisku. Náhoda?

Mimochodom, už strata v roku 2018 anulovala dovtedajšie zisky. Vzhľadom na výšku straty je problematické posúdiť, či išlo o obchodný, alebo sponzorský vzťah?

Každopádne sa developerovi podarilo prosperujúcu firmu pretvoriť na svoj (stratový obraz)

Developer totiž ani za 10 rokov nedokázal žiadny rok skončiť v zisku...

4. Nezrovnalosť: Tvrdenia v zápise developera a následná realita

Developer v septembri 2018 proaktívne pozval budúcich vlastníkov na stretnutie, na ktorom deklaroval o.i. aj tieto tvrdenia:

sľuby sa sľubujú

Zaujímavé sú body 7a, 7f a 7g.

7a) Dohoda s Luccassom možno aj bola podpísaná, prečo ale potom Luccass musel podávať na developera žalobu a súd dokonca zriadil záložné práva na 4 radové domy v jeho prospech? Je teda štandardom, že aj kedˇpodpíšete zmluvu s daným developerom, budete sa aj tak musieť obrátiť na súd?

keď sa dodržujú dohody...

Body 7f) a 7g) boli zjednodušene povedané klamstvá.

Harmonogram nebol nikdy dodaný a tým pádom ani klienti neboli nikdy informovaní o jeho plnení.

5. Nezrovnalosť- Byt č.6 vo VDC1 z 1B fázy je predaný

Na svojej webovej stránke informoval developer že všetky byty z 1B fázy sú predané.

"predané"

Ak je to skutočne tak, prečo je na LV zverejnená žaloba o prejav vôle (kúpy bytu)?

"pokus" o kúpu bytu

Opäť sa ale potvrdilo, že k uplatneniu svojich práv, vyplývajúcim z podpísaných zmlúv či dohôd budete musieť využiť súd, podobne tak ako to musel urobiť aj pôvodný dodávateľ....