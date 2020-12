O košickej chobotnici, resp. takto si tu žijeme...

Mnoho dobrých vecí sa dosiahlo vďaka spoločnej snahe. Platí to ale i naopak, a tento blog je práve o tejto situácii. V centre developer projektu Lorinčík Háje a jeho "tím" zložený z banky,mesta Košice a oddaných PR "pomocníkov".

V minulosti sme počuli o chobotnici v slovenskom zdravotníctve či o chobotnici na prokuratúre. Tento blog je ale o chobotnici lokálnej, košickej, ktorú vytvoril developer projektu Lorinčík Háje CERE Invest Lorinčík.

Táto chobotnica má, podobne ako aj ozajstná, 8 chápadiel a postupne si ich predstavíme.

Chápadlo č.1 Unicredit Bank

Vzhľadom na to, že developerské projekty si vyžadujú značnú mieru dôvery financujúcej inštitúcie, Unicredit poskytol v danom prípade nadmieru vysokú mieru zhovievavosti, kedy ho neodradilo dovtedajšie "hospodárenie" spoločnosti, nereálne stanovené termíny realizácie, generálny dodávateľ stavebných prác, ktorý dovtedy nemal s projektom takého veľkého rozsahu žiadne skúsenosti či materská firma (záhradný domček)

Predstavte si, že máte firmu s takýmito výsledkami hospodárenia. Koľko bánk by Vám poskytlo financovanie? Skúste Unicredit....

Môžete namietať, že menej bonitným firmám môže pomôcť aj ich (bonitnejšia) matka Cere Invest XVIII B.V. z Holandska Na danej adrese ale sídli viacero firiem, takže asi sa budú trocha "tlačiť"...

Jej čísla hospodárenia nemám, ale mám fotku. (Adresa: Postweg 11 6561 kj Groesbeek, Holandsko)

Ak ste sa teda niekedy zamýšlali, ako vyzerá sídlo holandského investičného fondu, tak napr. i takto...

A ako funguje kúpa nehnuteľnosti, ktorý financuje Vaša banka? V podstate nefunguje.

Keď žiadate o hypotéku v Unicredite...

O niekoľko týždňov na to som vypovedal na polícii, developer na mňa podal trestné oznámenie. Čiže asi takto si Unicredit predstavuje realizáciu kúpy nehnuteľnosti v rámci nimi financovaného developerského projektu? Miesto poskytnutia hypo úveru vypovedanie na polícii?

Záloha mi mimochodom doteraz nebola vrátená, hoci účel za ktorým bola poukázaná sa doteraz nenaplnil. Ak by platila hypotéza, že Unicredit v spolupráci s developerom sa snaží výmámiť od klientov zálohu na byt, (napr. zverejnením nepravdivých informácií priamo na ich webstránke, aby dodali daného projektu dôveryhodnosť?) ktorý Vám ale developer aj tak nechce predať, a skôr ako ku kúpe, sa dostanete do basy, robili by spolu niečo inak?

Chápadlo č. 2 Stavebný úrad

Po tom, ako od viacerých známych som počul, ako boli "šikanovaný" stavebným úradom, za každú jednu menšiu nezrovnalosť, prišlo mi zaujímavá jeho zhovievavosť. Pri skolaudovaní daného projektu napriek očividným nedostatkom, stanovil lehotu na ich odstránenie 4x dlhšie ako bola stanovená samotná doba výstavby a to napriek tomu, že stavebný úrad disponoval informáciou, že developer nedostatky nemá záujem odstraňovať.(takže buď ostanú navždy alebo si ich ľudia budú odstraňovať sami...). Mimochodom termín na odstránenie nedostatkov bol stanovený na 12/2020. Neviete či už teda boli odstránené? Ja neviem, nikdy mi už nebol umožnený vstup do bytu.

Chápadlo č. 3 Vedenie mesta Košice

Ak by mi po skolaudovaní objektu bola umožnená kúpa bytu podľa podpísanej zmluvy, nemusel by som písať sťažnosť voči kolaudačného rozhodnutiu, ktoré bolo podľa mňa prinajmenšom "zvláštne" To sa ale nestalo, developer totiž ignoroval moje žiadosti o umožnenie kúpy bytu podľa zmluvy,

Po pol roku a cca 10 urgenciách mi prišlo niečo, čo mala byť odpoveď od hovorcu mesta Košice, Nakoľko ale táto odpoveď nerozptýlila moje pochybnosti, požiadal som o dodatočné prešetrenie. Vyšetrovaním sa ale zistilo, že osoba, ktorá bola podpísaná pod kolaudačným rozhodnutím, už medzičasom umrela. Sťažnosť bola podaná vo februári 2020, človek umrel v máji.

Námestníčka Gurbaľová, ktorej bola daná stažnosť primárne adresovaná, toto obdobie využila v maximálnej možnej miere... robila kampaň, nakoľko kandidovala za KDH do NR SR. Nakoľko sa ale KDH nedostalo do parlamentu, neviem posúdiť či upadla do frustrácie alebo sa rozhodla "držať ústa". Alebo "len" čakala, kým osoba, voči ktorej bola stažnosť adresovaná umrie?

Chápadlo č. 4 Agentúra PROMISEO

Viete čo má spoločné magistrát mesta Košice a agentúra Promiseo? Hovorcu mesta Košice, ktorý mi po polročnom čakaní poslal vyjadrenie, pracoval predtým v danej agentúre. A daná agentúra ešte v minulosti robila danému developerovi kampaň na podporu predaja. Náhoda?

Či sa aj samotný hovorca mesta Košice podieľal na kampani pre developera posúdiť neviem, každopádne myslím si, že povolanejšiu osobu na vyjadrenie v rámci magistrátu nájsť nemohli.

Daná agentúra sa na svojom webe chválila spoluprácou s danom developerom, tým že im pomohla dosiahnuť vyššie predaje. S čím sa ale však "zabudla" pochváliť je to, že nie vždy platí, že daný predaj sa podarí aj v konečnom dôsledku uskutočniť, viď môj prípad. (bližšie som o tom písal v blogu: https://suby.blog.sme.sk/c/545350/pribeh-1-bytu-v-developerskom-projekte-lorincik-haje-cakanie-trva.html) Okrem toho nielen ja, ale ešte aj vlastníci ďalších 12 bytov využili právnu pomoc. Nie je známy presný počet ľudí, ktorý danému developerovi vypovedali zmluvu, napr. aj kvôli tomu, že neboli dodržané termíny, pričom ku "kúpe" ich presvedčila práve táto kampaň...

Bližšie informácie o kampani si môžete prečítať na tomto linku:

https://www.promiseo.sk/projekt/pocasie-ako-hybna-sila-k-nakupu/

Vzhľadom na to, že viacero chápadiel malo tendenciu "mazať stopy" spolupráce s daným developerom, pre istotu pripojím aj screenshot.

challenge accepted

Daná firma sa teda chváli spoluprácou so subjektom, ktorý čelil viacerým žalobám od subjektov, pôsobiacich v meste ktorom aj oni pôsobia. Nedá sa teda poprieť, že Košice a "Košičanov" majú skutočne radi.

Danej agentúre som aj poslal mail, kde som na túto skutočnosť poukázal. Doteraz sa mi k tomu nevyjadrili. Asi zamestnanec, ktorý vie na maily odpisovať, tam už nerobí. Robí na magistráte :)

Na danej agentúre je zaujímavé aj to, že má na google recenziách iba 5* recenzie. A to aj napriek tomu, že som sa do hodnotenia zapojil i ja a 5* som rozhodne nedal. Moju recenziu ale nenájdete... Čiže aj takto si pravdepodobne "pomáhaju"... Ako sa to hovorí? Vrana k vrane sadá, rovný si rovného hľadá...

Chápadlo č. 5 FB skupina-Lorinčík Háje Komunita

Daná skupina má doteraz v popise napísané, že vznikla pre ľudí, ktorý si kúpili alebo rezervovali byt v projekte Lorinčík Háje. Má pomôcť o,i, pri riešení kúpy, a výmene skúseností.

Napriek tomu, že danú charakteristiku spĺňam, je mi znemožnené byť jej členom. Okrem toho bezdôvodne vyhodil zo skupiny aj mne blízku osobu.Dôvod, pre ktorý to urobil mohol byť pravdepodobne ten, že som sa opovážil hľadať odpoveď na to, kto predajkyni projektu poskytol nepravdivú informáciu o tom, že som mal zverejnený inzerát, na prevod svojich práv. Inzerát som ale doteraz nevidel, práva som nikomu nepreviedol, nedá sa teda vylúčiť, že danú informáciu predajkyni poskytol práve administrátor danej skupiny. V opačnom prípade by mu takýto príspevok nemla prečo vadiť a nezmazal by ho v priebehu niekoľkých minút. Nedá sa vylúčiť, že možno niečo vie aj o "prevode"...

Mohli by ste si povedať, že možno v danej komunite je zakázané, vyjadrovať sa negatívne k developerovi. To ale nie je pravda, lebo v nedávnej histórii by ste našli množstvo negatívnych príspevkov voči developerovi, ba dokonca až osobných útokov :( Dokonca aj od samotného "admina" ( Ak teda svoje negatívne príspevky už nevymazal, trestné oznámenie je totiž dostatočne veľká hrozba, najmä ak sa nepodarilo vzniesť voči " želanej" osobe,ale mal by čo vysvetľoval napr. on)

Vzhľadom na to, že samotný administrátor danej skupiny viackrát vyjadroval nespokonnosť s napredovaním prác, a túžil do "procesu" zapojiť i advokáta, ktorý by nás zastupoval ako skupinu. Zdaniu, že by to mohlo pomôcť, som podľahol i ja....

Chápadlo č. 6 "Odporučaný advokát"

Nebyť administrátora danej skupiny, nikdy by som nepodpísal zmluvu o právnej pomoci s daným advokátom. Jednak preto, že by som sa s ním asi ani nikdy nestretol, nemal som ho odkiaľ poznať. Nezastupoval všetkých, iba cca 30% spoluvlastníkov. Čas ukázal, že rozdiel medzi jeho "právnou pomocou" a právnou "nepomocou" bol akurát 300 Eur, ktoré si vypýtal za poskytnutie "právnej pomoci" a podiel 20% z penálov za omeškanie. Dokonca som bol upovedomený, že ak mu nepošlem 20% z penálov za omeškanie, tak ma zažaluje. Neposlal som, a nezažaloval ma...

Ak by výsledok poskytnutia každej jeho právnej pomoci bol totožný, ako výsledok bez jeho angažovania, ktovie ako by mohol ďalej fungovať. Aspoň že má ľudí, ktorí ho (chcem veriť že nezištne) odporučia, lebo na základe jeho poskytnutej právnej pomoci v mojom prípade by sa objektívne dôvody hľadali ťažko...

On bol dokonca taký dobrák, že keď som ho mailom upovedomil o tom, že mi pravdepodobne z bytu chýbajú 4 m2, tak mi na neho ani nikdy neodpovedal. A pritom v prípade, ak byt bol skutočne menší, mohol by dostať dodatočnú odmenu možno aj 1000 Eur. On ma asi nezastupoval kvôli peniazom, ale asi kvôli tomu, že mi chcel pômocť... Prečo mi ale doteraz nevrátil 300 Eur za "právnu pomoc" netuším. Ja som ho totiž k podpisu zmluvy nenútil.

O tom, ako by mohla fungovať ozajstná právna pomoc ma presvedčil advokát developera, podaním vykonštruovaného trestného oznámenia a neodkladného opatrenia. Viac info o danej "akcii" nájdete v tomto blogu:

https://suby.blog.sme.sk/c/549785/ked-na-vas-developer-lorincik-haje-poda-trestne-oznamenie-resp-o-3-faktoch.html

Tažko ale čakať podobnú akciu od niekoho, kto nevie ani odpísať na mail. ( asi za odpisovanie na mail trebalo zaplatiť viac ako 300 €) Hlavne že si vyžiadal plnú moc, a potom nekonal...

Chápadlo č. 7 Lokálne médium Rádio Košice

Keď som sa po trojročnom čakaní od developera dozvedel, že on vlastne ani netuší, kedy odovzdá daný byt, nadobudol som pocit,že ten projekt nebude nikdy skolaudovaný.

Informoval som o tom aj lokálne médium, Košice online ( prevádzkujú o.i. Rádio Košice), ktoré prejavilo záujem sa danej téme venovať. Dokonca sa so mnou stretol za účelom spracovania reportáže aj redaktor daného média.

Výsledok? Reportáž nebola nikdy zverejnená a aktuálne im dané médium robí masívnu reklamu, dokonca aj natáčalo PR video: https://www.tvkosice.sk/video/5f61e694f27c5cbb5a905b59

Na danom videu je zarážajúce, ako "projektová manažérka" spomína aj prípadné negatívne reakcie. Už ale nespomenie, že na ľudí, ktorí sa nesprávajú podľa "ich" predstáv, podávajú neodkladné opatrenie aby mlčali, alebo trestné oznámenie. Tých ale na "garden party" nepozvali.

Redaktor z košice online, ktorý sa so mnou stretol za účelom spracovania reportáže, už v danom médiu nepracuje. Opätovne som dával možnosť reakcie samotnej redakcii, opäť som nedostal odpoveď.

Keď sa nad tým zamyslím, v podstate som im dohodil zákazku. Podiel mi ale doteraz neposlali. Mohli sa aspoň poďakovať...

Chápadlo č. 8 "Systém a ľudia"

Je zarážajúce, že skôr ako na súdne pojednávanie o prejav vôle ( kúpe bytu), na ktoré žaloba bola podaná ešte vo februári 2020, som sa musel dostaviť na vypočúvanie ohľadom škodenia "povesti" developera, ktoré bolo podané takmer o pol roka neskôr. Je znepokojujúce, že skôr ako škoda presahujúca 10 000 Eur sa rieši vykonštruované tretné oznámenie. Tak to ale dopadne keď sa väčšia pozornosť ako finančná ujme, venuje pozornosť "povesti" subjektu so žalobami na krku, voči ktorému desiatky ľudí vyhľadalo právnu pomoc... Akurát, že som sa stále nedozvedel, koľko žalôb možete mať na krku, aby ste stále mohli trvať na tom, že nejaké dobré meno máte...

Keď už ale developer cíti potrebu do ochrany dobrého mena zapájať súdy a políciu, mohol by prispieť na ich fungovanie napr. aj nejakými daňami. Lebo pri jeho neustále vykazovaných stratách mám podozrenie, že zo svojho každého mesačného platu som odviedol vyššiu daň, ako tento "developer" za celú svoju existenciu... Alebo na fungovanie súdov a polície prispel nejakým osobitým "transferom"?

Napriek tomu, že daná situácia, tj po 4 rokoch čakania nemám ani skolaudovaný byt, či ani zálohu, v prevažnej miere dominujú 3 typy reakcií. Jednou z nich ignorancia, ktorá je ale pochopiteľná, každý totiž má svoje starosti.

Potom išlo o "upozornenia", aby som o danej veci prestal písať. Zdrojom takýchto "vyhrážok" boli profily na FB spravidla bez fotky, a keď som sa spýtal, či to mám brať ako vyhrážku už neodpovedali. Ak by to vyšetrovala polícia, asi by povedali, že im niekto heckol účet ( asi ja).

Najmenej pochopiteľné pre mňa boli správy, kde ma informovali o tom, že som si danú situáciu "zaslúžil" A že ak sa to stalo iba mne, to je v pohode lebo je to len jeden ojedinelý prípad. Neviete, aplikuje sa takéto pravidlo aj pri krádežiach? Možno by som sa potom šiel "staviť" v Unicredite po "pár tisíc" Eur, akosi mi chýbajú...

Zhrnutie

Je zaujímavé,ako sa každé "chápadlo" nevie vyjadriť, k danému subjektu, a to napriek tomu, že v podstate mu všetci vychádzajú v ústrety a mňa poškodzujú, a to aj napriek tomu, že na rozdiel od developera vo vačšine prípadov na ich existenciu prispeviam práve ja svojimi daňami či úsporami.

V Unicredite som totiž donedávna mal všetky svoje úspory, z ktorých možno aj bol financovaný úver poskytnutý developerovi, ktorý ma pripravil o zálohu 11 400 €. Bývam v Košiciach, pracujem, čiže z mojich daní financujem napr. aj orgány mesta napr. i námestníčku, členku KDH, ktoré som dokonca aj volil v posledných voľbách. Doporučenému advokátovi som zaplatil 300 Eur za právnu pomoc, na rozdiel od developera ( hoci ak by mu aj developer zaplatil-ideálne viac ako ja, aspoň by som si vedel vysvetliť jeho správanie....)

Ak teda bývalý prezident Kiska spomenul, že Slovensko je mafiánsky štát, nevedel som objektívne posúdiť pravdivosť jeho tvrdenia. Ak ale poviem, že neviem vylúčiť, či Košice je mafiánske mesto, ktorá z týchto skutočností a prepojení, ktoré som opísal, by muselo byť iná, aby to mohlo skutočne platiť?