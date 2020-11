Keď na Vás developer Lorinčík Háje podá trestné oznámenie resp. o 3 "faktoch"

Ste nespokojný, lebo po 3,5 ročnom čakaní Vám nie je umožnená ani kúpa bytu a ani sa Vám nevrátila zložená záloha 11 400 Eur? Nezúfajte, vždy to môže byť ešte horšie. Developer totiž na Vás môže podať trestné oznámenie...

Svoju situáciu som kompletne popísal v prechádzajúcom blogu - https://suby.blog.sme.sk/c/545350/pribeh-1-bytu-v-developerskom-projekte-lorincik-haje-aktualny-stav-11-2020-a-cakanie-trva.html

V tomto blogu by som chcel bližšie popísať svoju skúsenosť s vypovedaním na polícii, vzhľadom na to, že developer naďalej byty predáva ( alebo aspoň to tak navonok deklaruje) a tým pádom sa do podobnej situácie môžete dostať aj vy. Najmä ak by ste kúpili byt "priskoro"...

Po tom, čo developer v závere roka 2019 nereagoval na viaceré moje výzvy,aby mi umožnil v zmysle podpísanej zmluvy kúpiť byt, na ktorý ešte v roku 2016 prijal zálohu, bol som nútený podať na neho vo februári 2020 žalobu a v podstate každým dňom som očakával termín vytýčenia súdneho pojednávania...

To sa však ale nestalo ani do dnešného dňa, napriek tomu som bol kontaktovaný políciou, aby som prišiel vypovedať z dôvodu škodenia dobrého mena resp. poškodzovania "cudzích práv" developera.

Daná vec ma zaskočila, najmä kvôli tomu, že som o takomto "svojom" konaní nemal vedomosť a za druhé ak by to tak skutočne bolo, očakával som, že o tom budem upozornený priamo zo strany developera, či už listom/mailom alebo telefonátom. Je zaujímavé, že takúto informačnú podpornú činnosť namiesto developera preberá policajný zbor.

Zaskočený som ostal aj z dôvodu, na základe čoho predpokladá developer, že bolo jeho dobré meno poškodené, ak tak či tak čelil niekoľkým žalobám, desiatky ľudí si vyžiadalo právnu pomoc, mnohí od zmluvy s ním odstúpili a niektorí napokon "iba" ostali" nespokojní?

Prvotne ma predvolala príslušníčka nakoľko šlo o priestupok. Išlo predovšetkým o existenciu blogov (ich aktualizovaná verzia je môj posledný blog) a facebookovej stránky Lorinčík Háje smutná realita. Dané blogy a FB stránka ale vyjadrovali len autentickú skúsenosť, čo ale priestupok nie je...

O niekoľko dní na to som bol dokonca upovedomený, že "moje" konanie bolo kategorizované ako trestný čin. V tomto smere, teda treba vyzdvihnúť to, že developer vypomáha polícii aj pri kategorizovaniu jeho oznámení, prípadne si vie zjednať nápravu.

Tak som teda išiel vypovedať opäť, teraz už ako svedok v rámci vyšetrovania trestného činu. Ako právny laik, som si myslel, že trestné konanie je poslednou inštanciou, keď zlyhajú "iné" formy riešenia sporov. Vyšetrujúci policajt mal na to ale iný názor a predovšetkým ho zaujímalo autorstvo blogov a stránky a už vôbec nie jej obsah či pravdivosť tvrdení, Podobne ignoroval aj moju faktickú pripomienku, že na daného developera som podal žalobu,čiže tak či tak sa to "rieši".

Čítanie samotného trestného oznámenia bolo prinajmenšom "zaujímavé". Dozvedel som sa z neho nasledovné "fakty":

"Fakt č. 1"

"Svojím" konaním spôsobujem spoločosti vážne finančné ťažkosti.

Berúc do úvahy výsledky hospodárenia danej spoločnosti, povedal by som, že táto spoločnosť mala problémy v podstate od počiatku svojej existencie. Za 10 rokov svojej existencie nedokázala ani raz dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, pričom kumulatívne straty do roka 2019 predstavovali takmer 2 milióny Eur (Zdroj: finstat)

Pri všetkej úcte voči vplyvu nejakého blogu alebo stránky, nie som si istý či nejaký blog z roku 2019 s čitanosťou ledva 10 000 (hoci 750 zdieľaniami na FB), alebo stránka z roku 2020 s 300+ fanúšikmi vedela ovplyvniť hospodárenie spred 2,3 či dokonca 10 rokov. Ak si to ale developer skutočne myslí, asi by mal vyhľadať odbornú pomoc. Alebo ten, kto to oznámenie písal, nazvime ho napr. Dr. Paľko. Nedá sa vylúčiť, že to bude taký doktor ako Dr. Oetker, avšak po produktoch Dr. Oetkera Vám aspoň ostane príjemnejšia chuť v ústach...

Finančné problémy zvyknú firmy riešiť predajom svojho majetku. Tu to ale developer odmieta. Sú teda jeho finančné problémy skutočné alebo nie?

"Fakt" č.2:

"Moje" konanie komplikuje "predaj" bytov.

Otázkou ale zostáva, akých...Podľa informácií zverejnenej na stránke developera sú všetky skolaudované byty z fáz 1A a 1B už predané!

Nie som si istý, či som skutočne správnym adresátom tejto výčitky, nakoľko mne developer "môj" byt predať odmieta. Z trestného oznámenia som sa ale nedozvedel, koľko bytov teda nebolo predaných...

"Zaujímavosť": dokonca aj môj byt vo fáze 1B je evidovaný ako predaný. Otázkou je ale komu. mne nie...

Samozrejme, môžete namietať, že informácie na stránke developera nemusia byť pravdivé. To ale, že developer teoreticky na svojej stránke klame a zavádza ľudí, už nie je ale moja vina.

Osobne sa musím priznať, že nerozumiem, ako viem skomplikovať proces predaja developerovi, keď sám developer, napriek mojím výzvam, mi byt predať odmieta?

Fakt 3: "Falošné" identity

Z oznámenia som sa dozvedel, že vraj pod falošnými identitami odhováram ľudí od kúpy.

Ja som na rozdiel od Dr. "Paľka" len právny laik, ale akosi som sa vždy nazdával, že keď chcete niekoho udať, musíte policajtovi pri oznamovaní zodpovedať nasledovné otázky:

Kto, kde, kedy, ako a ideálne aj prečo.

Z oznámenia som sa ale dozvedel, že nie ja, ale nejaká moja "falošná" identita, ktorú Dr. "Paľko" nekonkretizoval, odhovárala niekoho od kúpy ( koho opäť nebolo špecifikované), podobne ani to akým spôsobom ( osobne, telefonicky, mailom?) či kedy?

Ortieľ

Ako isto tušíte, takéto precizne spracované oznámenie nemohlo byť spracované inak ako len zamietnutím zo strany policajta. Developer sa odvolal. Bolo to zamietnuté opäť.

Tak dal sťažnosť na prokuratúru. Prokurátor to zamietol.

Či sa obrátia aj na krajskú prokuratúru alebo to možno bude riešiť dokonca i generálny prokurátor netuším. Pevne ale verím, že novozvolený prokurátor sa tejto výzvy nezľakne :)