Príbeh 1 bytu v developerskom projekte Lorinčík Háje- ďalšie skutočnosti a čakanie trvá

Daným blogom, by som sa chcel poukázať na smutný obraz toho, aké reálne „práva“ majú budúci vlastníci nehnuteľností v developerskych projektoch a ako je chránený hlavne developer... Budúci vlastník sa môže akurát tak súdiť...

V druhej polovici roku 2016 som sa začal obzerať po vlastnom bývaní. Mala to byť moja prvá nehnuteľnosť a preto som sa snažil vybrať čo najlepšie.

Po desaťročiach strávených vo vežiaku, som chcel mať podľa možností čo najmenej susedov, a ideálne malý kúsok zelene, kde by som napr. mohol grilovať, či si len tak polihovať na čerstvom vzduchu. Obe tieto podmienky spĺňal developerský projekt Lorinčík-Háje, ktorý mal len 1 "chybičku", a to že mnou vybratý viladom sa v roku 2016 ešte ani nezačal stavať.

Videli sme napr. pôdorys bytu, voči ktorému sme mali zopár návrhov na vylepšenie, avšak predajkyňa nám povedala, že klientske zmeny nie sú povolené, nakoľko sa výstavba vilových domov bude realizovať v rýchlom režime, a zbytočne by to spomalilo výstavbu. To som ale nikdy nechcel, a preto som sa vzdal návrhu podať akékoľvek klientske zmeny.

Na základe podpísanej zmluvy o budúcej zmluve sa developer zaviazať odovzdať byty do februára 2018, čo bola zároveň aj podobná informácia, akú sa svojej webovej stránke zverejnila aj financujúca banka- Unicredit (1Q/2018). Developer dokonca avizoval dokončenie stavebných prác do 09/2017.

Počul som, o "rôznych" praktikách, najmä sľubotechien developerov, avšak tým, že daný projekt finančne zastrešila banka, ktorej som dokonca aktívnym klientom, veril som, že bude dávať pozor na dodržiavanie termínov, už len kvôli tomu, že do daného projektu na rozdiel odo mňa neinvestovala tisíce, ale pravdepodobne milióny.

"Kvalitný odhad"

Vo februári 2018, ale viladomy odovzdané neboli, výstavba sa v podstate len začala. Začiatkom roka 2018 vyzerali viladomy aj s okolím cca takto, takže termín odovzdania 02/2018 už nebol reálny. Podobne ani informácia od banky- 1. kvartál 2018.

Nový termín dokončenia stavebných prác na 31.5.2018. To, že daný termín nebol splnený, developer "zistil" až 8.6. a stanovil nový termín- 31.8.2018, aby 8.8. oznámil ďalší posun ukončenia stavebných prác a to na 31.12.2018 s odovzdaním na marec 2019. Tu treba povedať, že posúvanie termínov bol istú časť roka 2018 asi jediná viditeľná zmena, ktorá sa dala odpozorovať na danom projekte. Zvonku sa totiž mohlo zdať, že stavba nenapreduje.

Tieto skutočnosti nenechali chladným predovšetkým administrátora skupiny Lorinčík-Háje komunita, ktorý mal potrebu do danej veci zapojiť advokáta a vytvoriť skupinový tlak. Zdaniu, žeby ním preferovaný advokát mohol niečo "vybaviť" som podľahol i ja. Ale o pár mesiacov neskôr som bol spolu s ostatnými "vyvedený z omylu" . Reálny dopad právnej pomoci daného advokáta bol v podstate nulový, ak si teda odmyslíme, finančný dopad- jeho honorár. No a ešte to, že bol hrať golf so zástupcami developera- sám sa s tým "pochválil" pred svojimi zastupujúcimi klientami. Možno je to nový štandard?

Skupinové stretnutie s developerom, nový dodávateľ a nové sľuby

V septembri 2018 pozval developer budúcich vlastníkov na stretnutie, kde všetkých oboznámil s "balíkom efektívnych opatrení pre 1B. fázu projektu"

Za zmienku stoja tieto 3:

Developer - CERE Invest Lorinčík, s. r. o. podpísal dňa 11.09.2018 dohodu o ukončení stavebných prác so spoločnosťou LUCCASS, s. r. o. Developer zašle klientom harmonogram dokončovacích prác po podpise zmluvy s dodávateľom (cca o 3 týždne). Developer bude pravidelne, každý mesiac informovať klientov o plnení harmonogramu.

Developer klientom nikdy neposlal harmonogram, podobne ani nikdy neinformoval o jeho plnení. Napriek tomu, že som sa na to pýtal "svojho" vtedajšieho právneho zástupcu, ktorého som splnomocnil, ani od neho som nevidel žiadny mail či dôkaz, ktorým by sa ich na to pýtal. Hlavne že si našiel čas ísť si s nimi zahrať golf.

A čo sa týka dohody s Luccassom- pôvodným dodávateľom? Tá možno bola podpísaná, no podľa rozhodnutia Okresného súdu Uznesenie OS Košice II 31Cb/181/20 bolo v prospech danej spoločnosti zriadené záložné práva na 4 rodinné domy v danom projekte. ( zdroj LV 1745 v kat. území KE II- Lorinčík) Čiže aj tu sa ukázalo, ako si daná spoločnosť stojí za svojimi tvrdeniami resp. dodržiava dohody.

Nový dodávateľ, staré problémy

Po avizovanej zmene dodávateľa sa niekoľko týždňov nedialo nič, napredovanie výstavby sa dalo spozorovať až v druhej polovici novembra. Vonku bolo pekné počasie, dlho svietilo slnko, ideálne počasie komu by sa chcelo stavať, však? Takže ani termín 31.12.2018 sa nestihol, veď posúďte sami na fotkách z januára 2019.

Predkolaudačná obhliadka

V januári som bol pozvaný na predkolaudačnú obhliadku. už pri vstupe som bol oboznámený s tým, že pôdorys, ktorý mám v rukách je neplatný, lebo robili zmeny v dispozícií. Aktuálny pôdorys ale necitíli potrebu vyhotoviť... Napriek tomu, že som si všimol viacero nedostatkov, projektová manažérka mi nedovolila zaznamenať ani jeden z nich. V nasledujúcich fotografiách zistíte o aké išlo v niektorých prípadoch...

Najviac ma zaskočilo tvrdenie projektovej manažérky, po zistení,že priestor na vstavanú šatníkovú skriňu zmenšili skoro o polovicu so zdôvodnením, že som o to ja sám žiadal mailom. Ja si síce na to nepamätám, skôr si pamätám, že som si v obchodoch pozeral šatníkovú skriňu s rozmermi podľa (už) neplatného pôdorysu. Mail, ktorým som o to žiadal som nikdy nevidel. Nedáva mi ale zmysel, prečo by som o to vôbec žiadal, keď pri skladaní zálohy mi bolo povedané, že žiadne klientske zmeny nebudú realizovať, lebo to môže spomaliť výstavbu, čo som nikdy nechcel, nakoľko aj ročné čakanie sa mi zdalo dlhé...

Najhoršie prekvapenie ma ale čakalo, keď som si sčítal jednotlivé plochy miestností a zistil som, že mi chýbajú skoro 4 metre z plochy.

deklarovaná rozloha v m2-pôdorys nameraná hodnota v m2* obývačka+kuchyňa 25.04 23.27 izba 1 12.98 13.00 izba 2 13.69 13.17 kúpeľňa 6.41 6.33 WC 1.75 1.88 komora 1.98 1.73 predsieň s chodbou 9.55 8.29 Spolu 71.40 67.67

Kontaktoval som developera, a dostal som takýto "skicár".

Čiže keď ešte byt nestojí, je známa dĺžka každej steny na milimetre. Akonáhle je to dokončené, pozná sa len sumárna plocha miestností, z ktorej napr. neviete ani odpočitať, či sa do plochy započítavajú aj steny, či aj obvodové múry? Som jediný komu to príde podozrivé?

Vzhľadom na to, že mi nikdy už nebolo umožnené vstúpiť od bytu, neviem posúdiť, či sú dané rozmery aktuálne, alebo sa opäť niečo menilo...

Termín odovzdania nepoznáme

Po 3 rokoch čakania prišiel v júni 2019 mail od developera v ktorom stálo o.i. aj toto: presnejší termín, alebo dátum odovzdávania nehnuteľností Vám stále uviesť nevieme, pretože mnohé vyššie opísané kroky nevieme ovplyvniť.

Čiže keď sa ani nezačne stavať, nie je problém vytýčiť najneskorší termín odovzdania. Ale keď sa skončia stavebné práce, už sa termín nedá ovplyvniť a ani odhadnúť? Zaujímavé...

"Skolaudované a inzerát"

Začiatkom októbra 2019 sme obdržali kolaudačné rozhodnutie kde o.i. stálo aj toto:

"Pri miestnom zisťovaní boli zistené tieto závady a nedorobky:

V jednotlivých bytoch nie sú dokončené pokládky nášlapných vrstiev podláh, obklady stien a podláh, v miestnostiach kúpeľní WC a kuchýň nie je dokončená montáž a kompletizácia sanitárneho vybavenia stavieb, montáž zárubní s osadením dverí, inštalácia svietidiel, konečné povrchové úpravy stien, nie sú dokončené všetky vonkajšie terasy."

Ale to vlastne nevadí, lebo termín na odstránenie nedostatkov je stanovené do 12/2020. Čiže takto sa z expresnej 4 mesačnej može stať skoro 4 ročná. (Pochopiteľne za predpokladu, žeby sa teraz podarilo developerovi aspoň 1 lehotu dodržať....)

Napriek tomu, že stavba bola skolaudovaná, nie každý mal to "štastie" dané dielo kúpiť. Mne to skomplikovala existencia inzerátu, v ktorom som sa vraj snažil daný byt predať resp. prepísať práva na niekoho iného. Ja som síce o existencii daného inzerátu nemal vedomosť, ani som na nikoho svoje práva nepreviedol, každopádne byt mi nebol predaný a zálohu si ponechal developer.

Do dnešného dňa mi nebol ukázaný inzerát, ktorým som sa "pokúšal" previesť práva na niekoho iného. Mail od projektovej manažérky, ktorým som bol informovaný o inzeráte môžete vidieť nižšie. Zaujala ma na ňom formulka mám/ som mal...

Vzhľadom na to, že ju na to upozornili "klienti", tak som sa obrátil na tých najpovolanejších, skupinu Lorinčík Háje komunita, ktorá zdržovala viacerých vlastníkov. Spýtal som sa, kto teda disponoval informáciou, o ktorej som dokonca ani ja nemal vedomosť a prečo miesto toho, aby kontaktovali mňa/ prispeli do skupiny kontaktovali priamo prjektovú manažérku.

Môj príspevok bol v priebehu niekoľkých minút zmazaný administrátorom skupiny. Ide o tú osobu, ktorý už na začiatku dokonca navádzala iných aby vytvárali hromadne tlak na developera, angažovala sa v najatí právnika či mala nelichotivé prívlastky na developera ako napr. "Developer je absolútne nezodpovedný a zákazníkov ťahajú za nos." Akurát mi nie je jasné, prečo akurát, keď sa jeho tvrdenia dali dokázať, tak ich zmazal. Či on svoje tvrdenia nemyslel vážne a bol "agent provokatér"?

Podanie žaloby na developera a vypovedanie na polícii

Vzhľadom na to, že developer nereagoval na žiadnu z mojich výziev na umožnenie kúpy nehnuteľnosti, bol som nútený podať žalobu vo februári 2020. Developer kontroval podaním neodkladého opatrenia, žaloby ako i trestného oznámenia voči poškodzovaniu jeho práv resp. dobrého mena. Z toho dôvodu som niekoľkokrát vypovedal na polícii, kde som popisoval svoju skúsenosť s daným developerom a ani tam som sa nedozvedel to, ako môže disponovať dobrou povesťou subjekt, ktorý čelí niekoľkým žalobám, kde skoro tretina budúcich vlastníkov v rámci jednej fázy ýstavby vyhľadáva právnu pomoc a ďaľší radšej od toho projektu odstúpia,alebo len ostanú nespokojní. Počas svojej výpovede som odovzdal polícii desiatky strán, s negatívnymi vyjadreniami desiatok budúcich vlastníkov, a som pripravený dokazovať i na súdnom pojednávaní svoju nevinu.

Ak teda developer dovtedy neskrachuje. Podľa Finstatu má naakumulované straty skoro 2 mil. Eur.

Zhrnutie resp. ponaučenie

Najdôležitejšie zistenie spočíva v tom, že ak Vám developer nechce predať nehnuteľnosť, tak Vám ju nepredá, a to aj napriek platnej zmluve a dokonca od nej ani nemusí odstúpiť a zálohu si nechá ako bonus. To najlepšie, čo sa Vám potom za danej situácie môže stať je, že bude natoľko láskavý, že Vám aspoň vráti zálohu. Inak budete musieť čakať na súdne pojednávanie.

A pozor, neoplatí sa kupovať ani nehnuteľnosť príliš skoro. Napriek tomu, že ja som neskladal zálohu medzi prvými, nepoznám nikoho, kto by napokon nadobudol byt, a kupoval nehnuteľnosť skôr ako v roku 2017 ( Rok po mne za vyššie ceny)

Mimochodom teraz developer rozbieha 3. fázu predaja projektu. Tak čo kúpite? Úprimne Vám prajem, aby ste nemuseli čakať 3 roky na informáciu, že Vám to developer nakoniec ani nepredá.